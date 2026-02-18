Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Video Pillole

Autonomia, Bucci “Per la Liguria è un grande passo in avanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contento che per la Regione Liguria si possa fare un grande passo in avanti. Per noi è un gran passo soprattutto per la sanità e per la Protezione civile che sono le due cose che hanno un effetto più immediato sui cittadini”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine del Cdm. “La Protezione civile ci consente di poter disporre dei fondi immediatamente il giorno dopo l’evento – spiega -, se il presidente si prende la responsabilità di fare la delibera o il decreto, le persone che hanno subito un danno possono avere il rimborso il giorno dopo. E’ una cosa veramente incredibile rispetto ai tempi in cui siamo abituati adesso.

xb1/tvi/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...