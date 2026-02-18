Bernini “Forum rettori italo-uzbeko progetto di cui siamo orgogliosi”





ROMA (ITALPRESS) – Il Forum dei rettori italo-uzbeko “è un progetto che sta funzionando, di cui siamo molto orgogliosi”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, parlando con i giornalisti a margine dell’evento ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre. Il secondo Forum dell’Istruzione Superiore italo-uzbeko è stato organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il ministero dell’Università e della ricerca, l’Università degli Studi Roma Tre e il ministero dell’Istruzione Superiore, della Scienza e dell’Innovazione uzbeko. Il primo si era tenuto a settembre 2024 in Uzbekistan.

