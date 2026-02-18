Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Carolina Kostner festeggia il bronzo del Team Event “Io un pò la loro mascotte”

MILANO (ITALPRESS) – “È stata un’emozione grandissima perché ci hanno lavorato, perché sapevamo che era possibile. Quando poi effettivamente si è avverata questa medaglia è stata una grande emozione. Li ho seguiti come mentore, come accompagnatrice, un po’ come mascotte della nostra squadra per mettere a disposizione tutta la mia esperienza, tutta la mia energia così che loro
potessero entrare in pista il più tranquilli possibile”. Lo ha dichiarato Carolina Kostner, ex pattinatrice oggi ambassador Coni, dopo la vittoria del bronzo dell’Italia nel team event di
pattinaggio, intervenuta a Casa Italia alla Triennale a Milano. “Sappiamo che ad un’Olimpiade può succedere di tutto, vederli riuscire a gareggiare forti, fiduciosi, uniti è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere, poter festeggiare insieme a loro mi rende molto felice”.

