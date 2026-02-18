Conai e Amiu, a Genova la raccolta differenziata è un gioco di squadra

GENOVA (ITALPRESS) – La raccolta differenziata non è solo una buona abitudine quotidiana: è un gesto collettivo, fatto di scelte condivise, che deve diventare concreto e costante. Da questa visione nasce la nuova campagna di comunicazione 2026 AMIU Genova e CONAI-Consorzio Nazionale Imballaggi, presentata a Palazzo Tursi, pensata per accompagnare, incentivare e aumentare la raccolta dei materiali differenziabili in città e rafforzare il legame tra cittadini, spazi urbani e comunità locali.Il concept della campagna parla un linguaggio universale e inclusivo: quello dello sport di squadra. In campo ci sono persone di tutte le età e provenienze: sportivi e semplici appassionati, giovani e meno giovani. Tutti chiamati a “giocare il proprio ruolo” per una Genova più sostenibile.

