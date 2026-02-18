Podcast Extra Ponchielli: "I Confini non esistono" tra teatro e narrazione audio

Terzo appuntamento con Extra Ponchielli – Voci Dalla Prosa, podcast con tanti contenuti speciali dedicato ad alcuni spettacoli della Stagione di Prosa in corso.

Il focus su I Confini non esistono di e con Stefano Mancuso e Matteo Caccia, che andrà in scena al Teatro Ponchielli mercoledì 26 febbraio (ore 20.30), è già disponile sui seguenti canali: sulle pagine instagram e facebook del Teatro Ponchielli, sul podcast Underground, l’arte che non ti aspetti; ma anche su Spotify (Underground, l’arte che non ti aspetti) della Compagnia dei Piccoli.

L’iniziativa del Teatro nasce in collaborazione con la Compagnia dei Piccoli, coordinata da Mattia Cabrini. Saranno le voci e i volti di Maria Antonietta Parrella e di Maddalena Parma a portarci in teatro alla scoperta dei tre titoli.

Underground, l’arte che non ti aspetti è un podcast della Compagnia dei Piccoli che dal 2023 racconta storie di personaggi reali e non appartenenti al mondo della cultura, curato e narrato da Maria Antonietta Parrella e di Maddalena Parma. Lo potete trovare su tutte le principali piattaforme streaming.

Un ringraziamento va a Camarada Film e a Bzk_Prod per la realizzazione audiovisiva e a Paolo Mazzini per la fotografia e l’Art Work.

© Riproduzione riservata