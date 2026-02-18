Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Farci “Secondo Forum rettori italo-uzbeko testimonia crescita relazioni”

ROMA (ITALPRESS) – Il secondo Forum dei rettori italo-uzbeko, che ha contato la presenza sia del ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sia della sua controparte uzbeka, è testimonianza di una collaborazione fruttuosa e del fatto che “le relazioni tra Italia e Uzbekistan stanno crescendo”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, Marco Farci, parlando con la stampa a margine del Forum ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre. “A seguito anche della visita del nostro primo ministro (Giorgia Meloni), che è stata a maggio in Uzbekistan, il Paese si sta ponendo nei confronti dell’Italia come una grande risorsa, in molti campi”, ha detto Farci.
