Farci “Secondo Forum rettori italo-uzbeko testimonia crescita relazioni”





ROMA (ITALPRESS) – Il secondo Forum dei rettori italo-uzbeko, che ha contato la presenza sia del ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sia della sua controparte uzbeka, è testimonianza di una collaborazione fruttuosa e del fatto che “le relazioni tra Italia e Uzbekistan stanno crescendo”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, Marco Farci, parlando con la stampa a margine del Forum ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre. “A seguito anche della visita del nostro primo ministro (Giorgia Meloni), che è stata a maggio in Uzbekistan, il Paese si sta ponendo nei confronti dell’Italia come una grande risorsa, in molti campi”, ha detto Farci.

lcr/azn

© Riproduzione riservata