18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Guignard “Ancora facciamo fatica a credere di aver vinto il bronzo”

MILANO (ITALPRESS) – “Durante questa gara abbiamo avuto degli alti e dei bassi, soprattutto con i punteggi delle altre nazioni, mi ricordo il punteggio di Lara Naki Gutmann, era molto buono, sapevamo di essere in vantaggio, nella mia testa è passata proprio la frase: “ok ce la possiamo fare”, quindi è stato proprio bello”. Lo ha dichiarato la pattinatrice Charlène Guignard, medaglia di bronzo nella gara a squadre del pattinaggio di figura, festeggiata a Casa Italia alla Triennale a Milano. “È difficile da credere, ancora adesso facciamo fatica a crederci, nelle Olimpiadi in casa c’è tanta pressione, sapevamo che era una gara molto importante, però ci siamo detti sin dall’inizio che, per fare buona performance, non dovevamo pensarci troppo. C’era questa medaglia alla nostra portata, abbiamo fatto un lavoro di squadra bellissimo”.

