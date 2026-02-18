In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima

Nella cattedrale di Cremona la messa delle ceneri, in occasione del primo giorno di Quaresima. A celebrare il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni. Dopo l’omelia la tradizionale aspersione delle ceneri.

“Il Signore ci ha già salvati. Il suo sacrificio sulla croce è per la salvezza del mondo. Una salvezza incessantemente all’opera per lo Spirito Santo, che non dipende dalla nostra fede ma ha bisogno di essere accolta da ciascuno. La gioia della salvezza è conoscere il Salvatore, credere con lui e vivere con lui” ha detto il vescovo soffermandosi proprio sul concetto di salvezza.

E ancora: “La chiesa in Quaresima ci dona la parola di Dio in maniera abbondante e attenta, affinchè non ci sfuggano le costanti dell’agire di Dio [..] Per 40 giorni non faremo la sceneggiata della penitenza, ma correremo verso il Signore, nella gioia della sua salvezza. Per farlo dobbiamo fermarci materialmente, e lo dico anche a me stesso, che devo mettere ordine nelle mie giornate”.

La liturgia nel primo giorno di quaresima è stata concelebrata dal vescovo emerito Dante Lafranconi e dai canonici del Capitolo della Cattedrale, con il canto dal Coro della Cattedrale e il servizio liturgico affidato agli studenti di Teologia del Seminario.

