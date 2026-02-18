Ultime News

18 Feb 2026 Il 20 febbraio presentazione del libro di Giovanni Agresti
18 Feb 2026 Vandali al San Paolo: imbrattate le opere della mostra temporanea di Damiano Conti
18 Feb 2026 "No" al referendum Giustizia. Piloni: separazione delle carriere esiste già
18 Feb 2026 Olimpiadi a Milano tra 1906 e 2026, Giuntini: "Una grande storia di potere"
18 Feb 2026 Bene la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole
Video Pillole

Malagò “A quante medaglie arriveremo? Al più possibile”

MILANO (ITALPRESS) – “A quante medaglie arriveremo? Al più possibile. Abbiamo tante altre gare potenzialmente dove possiamo andare a medaglia, ne abbiamo vinte tante inaspettate, alcune perse che ci si aspettava, ma questo è il bello delle Olimpiadi”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, intervenuto a Casa Italia, a Milano. “Non si può fare una classifica delle medaglie. Di sicuro quelle delle atlete che fino a poche ore prima della gara non sapevano se avessero potuto gareggiare o meno, hanno un sapore diverso”, ha concluso.
pia/gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...