Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Video Pillole

Mobilità, Cavalieri (UniBg)“La transizione riguarda anche i modelli di business”

ROMA (ITALPRESS) – “La transizione non riguarda solo le tecnologie, che stanno facendo passi da gigante, ma pone anche un tema di modelli di business. Possiamo parlare di guida assistita, ma occorre ragionare anche sui modelli di riferimento”. Lo ha detto Sergio Cavalieri, rettore dell’Università di Bergamo, intervenendo a Futura MOST, format di Urania News. “Prendiamo ad esempio la Cina, dove stanno sperimentando il cambio delle batterie dell’auto come in una stazione di benzina. Questo incide sul modello di business e sulla logistica, oltre che sugli standard progettuali, perché ci porta a ripensare anche a dove collocare la batteria nelle vetture”. Per Cavalieri, “il dialogo interdisciplinare è oggi centrale”, perché la transizione richiede il contributo congiunto di competenze tecnologiche, industriali e organizzative.
mgg/gsl (Fonte video: Urania TV)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...