18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Naki Gutmann “Le emozioni con il Team Event mi hanno dato la carica”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi sento bene, sicuramente il team event è stato pieno d’emozioni, c’era un po’ di tensione perché ognuno voleva dare il massimo. Ero un po’ delusa dal corto di ieri, mi sentivo bene come nel team event, ma è successo così, ho resettato subito, la testa ora è sul programma lungo”. Lo ha dichiarato la pattinatrice Lara Naki Gutmann, medaglia di bronzo nella gara a squadre del pattinaggio di figura, festeggiata a Casa Italia alla Triennale a Milano. “Tutte queste emozioni vissute insieme al team event mi danno carica ed emozione per proseguire e finire queste Olimpiadi dando il massimo e tutto quello che posso”.

