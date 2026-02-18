Porti, Italia leader in Europa per il traffico passeggeri





ROMA (ITALPRESS) – Il settore portuale italiano è in salute, con alcune eccellenze di rilievo europeo. Secondo i dati Istat, nel 2024 sul fronte passeggeri il risultato è stato brillante: 11,9% in più rispetto al 2023, un ritmo quasi doppio rispetto alla media europea, ferma al 6,2. L’Italia mantiene così il primato assoluto tra i Paesi dell’Unione per numero di viaggiatori trasportati via mare. A guidare questa classifica sono tre porti tutti italiani: Messina, Reggio Calabria e Napoli occupano le prime tre posizioni europee per traffico passeggeri. Un risultato che riflette l’importanza dei collegamenti con le isole e la vitalità del Mezzogiorno, dove si concentra la quota maggiore degli approdi nazionali. Sul fronte merci, il quadro è più stabile: i volumi sono sostanzialmente invariati. L’Italia si conferma seconda in Europa dopo l’Olanda. Trieste e Genova, i due principali hub merci del Paese, sono entrambi nella top venti europea e guadagnano ciascuno una posizione rispetto all’anno scorso. Nel settore delle crociere l’Italia mantiene la leadership europea. Civitavecchia è risultato il porto più trafficato del 2024 in questo segmento, confermandosi porta d’accesso privilegiata al Mediterraneo per i grandi armatori internazionali.

sat/azn

