Rettore Roma Tre “Forum con Uzbekistan grande occasione incontro”





ROMA (ITALPRESS) – Il Forum dei rettori italo-uzbeko ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre “è una grande occasione di incontro, di confronto, di internazionalizzazione”. E’ l’opinione di Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università Roma Tre, intervistato dalla stampa a margine dei lavori. Il secondo Forum dell’Istruzione Superiore italo-uzbeko è stato organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il ministero dell’Università e della ricerca, l’Università degli Studi Roma Tre e il ministero dell’Istruzione Superiore, della Scienza e dell’Innovazione uzbeko.

lcr/azn

