18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Rettore Roma Tre “Forum con Uzbekistan grande occasione incontro”

ROMA (ITALPRESS) – Il Forum dei rettori italo-uzbeko ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre “è una grande occasione di incontro, di confronto, di internazionalizzazione”. E’ l’opinione di Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università Roma Tre, intervistato dalla stampa a margine dei lavori. Il secondo Forum dell’Istruzione Superiore italo-uzbeko è stato organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il ministero dell’Università e della ricerca, l’Università degli Studi Roma Tre e il ministero dell’Istruzione Superiore, della Scienza e dell’Innovazione uzbeko.
