Scatto da record: Floriani Mussolini il più veloce del campionato

Un grigiorosso è, stando ai dati registrati nelle prime 25 giornate della Serie A 25/26, il giocatore più veloce dell’intero campionato. Romano Floriani Mussolini infatti, grazie al picco raggiunto nella seconda giornata della massima serie, nel match contro il Sassuolo, ha superato tutti per velocità raggiunta.

L’esterno della Cremonese ha toccato i 31,722 km/h, un numero impressionante che testimonia le potenzialità di questo ragazzo. Al suo primo anno in assoluto in Serie A non sempre ha trovato spazio, ma ha avuto comunque a disposizione un buon minutaggio per fare esperienza e crescere, fornendo spesso buone prestazioni.

Ma tornando alla classifica dei velocisti, nella top5 figura anche un altro giocatore della Cremonese. Si tratta di Francesco Folino, che ha raggiunto i 30,537 km/h nella giornata numero 14, nella gara casalinga vinta contro il Lecce. Un dato che lo porta in quinta posizione. Tra i due giocatori grigiorossi figurano al secondo posto Sarr del Verona, al terzo Loftus-Cheek del Milan e al quarto Pellegrini della Lazio.

