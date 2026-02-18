Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Seconda medaglia per lo sci di fondo, Pellegrino “Lascio in buone mani”

CORTINA (ITALPRESS) – Due medaglie per congedarsi, passando il testimone ai più giovani che avranno il compito di raccogliere la sua eredità. Il bronzo nella team sprint conquistato a Milano-Cortina assieme ad Elia Barp chiude la carriera olimpica di Federico Pellegrino. Una medaglia alla quale il 35enne poliziotto valdostano teneva tanto, così come l’altro bronzo conquistato nella staffetta maschile assieme allo stesso Barp oltre che con Martino Carollo e Davide Graz. E anche senza di lui, lo sci di fondo italiano potrà continuare a fare bene. Per Pellegrino un finale da sogno e anche i complimenti di un fuoriclasse come Johannes Klaebo, che si è detto orgoglioso di aver gareggiato contro di lui.
