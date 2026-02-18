Sicurezza: installate le telecamere in zona Orti Romani e largo Moreni

Largo Moreni, parco Rita Levi Montalcini e la vicina via Orti Romani, la rotonda di via Giuseppina nei pressi dell’ospedale. Sono le zone di Cremona dove in questi giorni che si stanno concentrando le installazioni delle videocamere di sorveglianza commissionate dall’assessorato alla sicurezza del Comune, funzionali a facilitare il lavoro delle forze dell’ordine.

La raffica di furti al quartiere Boschetto, nella seconda metà di gennaio, aveva fatto accelerare i lavori nella frazione che si sono già concretizzati.

Sono complessivamente 17 le telecamere che fanno parte dell’ultimo pacchetto varato dall’assessorato di Santo Canale, aggiudicato alla ditta R.V.M. IMPIANTI di Brescia. La loro collocazione risponde alla logica di coprire zone di transito che non avevano ancora attivo un sistema di videosorveglianza, una scelta condivisa all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, e a seguito del via libera ottenuto da Roma che ha garantito il finanziamento.

I lavori dovranno concludersi entro il mese di marzo, ma prima di vedere operative le nuove apparecchiature sarà necessario il completamento di tutta una serie di passaggi operativi: oltre alla posa dei pali e degli occhi elettronici infatti c’è tutto un lavoro infrastrutturale oltre che amministrativo da svolgere, che coinvolge la Polizia Locale al comando di Luca Iubini ma anche i diversi altri uffici del Comune, da chi si occupa di lavori pubblici, agli appalti.

Come noto, la videosorveglianza funge da deterrente ma consente anche la ricostruzione dei fatti in caso di reati, atti vandalici o di violenza. Avere la certezza di essere identificati potrebbe scoraggiare la commissione degli illeciti anche perché le telecamere saranno collegate h24 non solo alla sala operativa del Comando di Polizia Locale ma anche di Questura e Carabinieri, favorendo il controllo del territorio da parte di tutte le forze dell’ordine.

E se in largo Moreni o nella zona dell’ospedale la vigilanza riguarda soprattutto la sicurezza stradale in arterie molto trafficate, attorno a parco Rita Levi Montalcini e via Orti Romani sono i bivacchi e lo spaccio a richiedere massima attenzione: proprio ieri i Carabinieri hanno identificato qui uno straniero irregolare, poi rimpatriato.

