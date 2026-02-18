"Start Lab – Mani alla ricerca": un pomeriggio dedicato ai giovani e al lavoro

Il Centro per l’Impiego di Soresina organizza Start Lab – Mani alla ricerca: dove competenze, idee e futuro si incontrano, un evento rivolto ai giovani che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro e mettersi alla prova attraverso il confronto diretto con specialisti del mercato del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento.

L’iniziativa si terrà giovedi 19 febbraio 2026 dalle ore 14 alle ore 17, presso il Centro per l’Impiego in Via IV Novembre 12 a Soresina e prevede una partecipazione di circa 30 giovani.

L’evento nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani nella definizione di un percorso professionale consapevole e realistico, offrendo loro l’opportunità di partecipare a simulazioni individuali di colloqui di lavoro e di ricevere feedback personalizzati sul curriculum, sulla gestione del colloquio e sui possibili percorsi formativi e professionali più coerenti con il proprio profilo.

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno sostenere colloqui simulati con Agenzie per il Lavoro e Enti formativi, ottenendo al termine di ogni incontro riscontri puntuali su punti di forza, aree di miglioramento e eventuali gap formativi rispetto alla professione obiettivo, con un approfondimento anche sulle dinamiche legate all’inserimento e all’investimento aziendale in fase di assunzione.

Nel corso dell’evento verranno inoltre illustrate le opportunità lavorative disponibili nel territorio e nei paesi dell’Unione Europea, le possibilità offerte dai tirocini e i servizi presenti sul territorio a supporto dell’ingresso nel mercato del lavoro.

All’iniziativa parteciperanno, insieme al Centro per l’Impiego di Soresina, le Agenzie per il Lavoro – During ed Eurointerim – e gli enti accreditati ai servizi al lavoro e formazione – Cesvip Lombardia e Inchiostro Cooperativa.

La partecipazione è gratuita ma a posti limitati.

L’iscrizione è possibile tramite QR code, short link (https://forms.office.com/e/ei2fQqzT6H?origin=lprLink) o contattando il Centro per l’Impiego di Soresina all’indirizzo e-mail preselezione.soresina@provincia.cremona.it. La partecipazione sarà confermata a seguito di riscontro da parte del CpI.

