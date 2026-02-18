Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Tg Economia – 18/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pmi, nel 2025 crescita trainata dal mercato interno
– Porti, Italia leader in Europa per il traffico passeggeri
– Open Fiber al fianco di imprese e P.A. della Calabria, investiti 100 mln di euro
– Sicurezza sul lavoro, alle aziende serve un aiuto dallo Stato
sat/azn

