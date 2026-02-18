Video Pillole
Tg News – 18/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bimbo trapiantato, comitato esperti dice no a secondo cuore
– Trovato corpo di donna decapitata a Scandicci
– Sea Watch, fermo “illegale”, Italia dovrà risarcire Ong
– In Consiglio dei Ministri decreti su energia e maltempo
– Famiglia nel bosco, la mamma “Stanno distruggendo i miei figli”
– Quaresima, Papa “Digiuniamo da azioni e commenti che feriscono gli altri”
– Milano-Cortina, altro bronzo per l’Italia del fondo
– Mattarella “Csm non esente da difetti ma serve rispetto da altre istituzioni”
– Previsioni 3B Meteo 19 Febbraio
