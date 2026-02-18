Video Pillole
Tg Sport – 18/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Juve travolta a Istanbul, 5-2 per il Galatasaray
– Dea ko a Dortmund, serve l’impresa
– Bastoni, mea culpa in conferenza nel gelo norvegese
– Test F1 in Bahrain, bene Leclerc, Hamilton sesto
– Berrettini ok a Rio, Paolini ancora ko
– Giro d’Italia 2026, numeri record e partenza storica dalla Bulgaria
azn
