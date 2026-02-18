Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Tg Sport – 18/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Juve travolta a Istanbul, 5-2 per il Galatasaray
– Dea ko a Dortmund, serve l’impresa
– Bastoni, mea culpa in conferenza nel gelo norvegese
– Test F1 in Bahrain, bene Leclerc, Hamilton sesto
– Berrettini ok a Rio, Paolini ancora ko
– Giro d’Italia 2026, numeri record e partenza storica dalla Bulgaria
