Ultime News

18 Feb 2026 Il 20 febbraio presentazione del libro di Giovanni Agresti
18 Feb 2026 Vandali al San Paolo: imbrattate le opere della mostra temporanea di Damiano Conti
18 Feb 2026 "No" al referendum Giustizia. Piloni: separazione delle carriere esiste già
18 Feb 2026 Olimpiadi a Milano tra 1906 e 2026, Giuntini: "Una grande storia di potere"
18 Feb 2026 Bene la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 18/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pattinatori d’oro, Ghiotto “Un sogno che si avvera”
-Dall’infortunio al bronzo, Flora Tabanelli “Brignone mi ha ispirato”
– Salvini “L’Italia sta offrendo il meglio di sé al mondo”
– Milano-Cortina, lo sport come mezzo di promozione per la Slovenia  
– Italo Cucci – Le armi della pace
gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...