Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 18/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pattinatori d’oro, Ghiotto “Un sogno che si avvera”
-Dall’infortunio al bronzo, Flora Tabanelli “Brignone mi ha ispirato”
– Salvini “L’Italia sta offrendo il meglio di sé al mondo”
– Milano-Cortina, lo sport come mezzo di promozione per la Slovenia
– Italo Cucci – Le armi della pace
