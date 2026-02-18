Tre furti al centro commerciale, foglio di via per una 30enne rumena

Il Questore di Cremona ha adottato le misure di prevenzione del “Foglio di Via” con divieto di ritorno a Cremona per due anni e l’”Avviso Orale” nei riguardi di una rumena 30enne, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed anche una condanna per furto aggravato.

La donna è stata riconosciuta responsabile di tre furti messi a segno martedì al centro commerciale “Cremona Po”, in altrettanti negozi. A bloccarla è stata la vigilanza privata della struttura, e il tempestivo intervento di un equipaggio della Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti intervenute hanno trovato, nelle borse della ragazza, la refurtiva, due taglierini cutter con lame di 6 e 10 cm e marijuana. Considerata quindi un soggetto socialmente pericoloso, è stata allontanata dal territorio cremonese con il decreto del questore.

L’attività si inserisce nel contesto più generale del controllo della Polizia di Stato delle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare i reati predatori.

© Riproduzione riservata