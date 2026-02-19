Addio a Tom Noonan, attore di ‘Manhunter’ e ‘X-Files’

(Adnkronos) – È morto all’età di 74 anni Tom Noonan, attore, sceneggiatore e regista statunitense dal volto inconfondibile, diventato celebre per i suoi ruoli inquietanti in ‘Manhunter – Frammenti di un omicidio’, ‘The Monster Squad – Scuola di mostri’ e ‘Heat – La sfida’. Noonan si è spento sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. A darne notizia è stato il regista Fred Dekker, che lo diresse in ‘Scuola di mostri’ (1987), dove l’attore interpretava la creatura di Frankenstein.

In un messaggio pubblicato su Facebook, Dekker ha ricordato l’amico e collaboratore con parole cariche di affetto: “È con grande tristezza che condivido la scomparsa di Tom Noonan… La sua indelebile interpretazione di Frankenstein in Scuola di mostri resta uno dei momenti più alti della mia filmografia”. Il regista ha anche sottolineato il contributo decisivo del trucco firmato da Stan Winston, scolpito da Tom Woodruff Jr. e applicato da Zoltan Elek. Dekker ha raccontato di aver fortemente voluto Noonan dopo averlo visto nei panni del serial killer Francis Dollarhyde nel film di Michael Mann “Manhunter – Frammenti di un omicidio” (1986), primo adattamento cinematografico con il personaggio di Hannibal Lecter. “Sapevo che convincerlo sarebbe stato difficile, ma accettò di incontrarmi nel suo appartamento di Hollywood”, ha scritto. Il trucco prostetico, tuttavia, non era tra le sue passioni: “Lo trovava faticoso e fastidioso. Spesso se lo strappava via appena finite le riprese, e una sera tornò a casa ancora truccato da Frankenstein”. Nonostante tutto, ha concluso il regista, “era il proverbiale gentleman e studioso. Il mondo ha perso un grande talento”.

Nato il 12 aprile 1951 a Greenwich, nel Connecticut, Noonan era figlio di un musicista jazz e dentista e di un’insegnante di matematica. Dopo gli esordi a teatro – tra cui la produzione Off-Broadway di ‘Buried Child’ di Sam Shepard – passò rapidamente al cinema, dove la sua imponente statura (198 centimetri) e i tratti spigolosi lo resero interprete ideale di antagonisti e figure disturbanti. Negli anni Novanta diede volto al narcotrafficante Cain in ‘RoboCop 2’ e allo Squartatore in ‘Last Action Hero – L’ultimo grande eroe’, diretto da John McTiernan. Tornò poi a lavorare con Michael Mann in ‘Heat – La sfida’ (1995), interpretando l’hacker Kelso accanto a Robert De Niro e Al Pacino.

Parallelamente all’attività di attore, Noonan coltivò la scrittura teatrale. Due sue opere furono adattate per il cinema: ‘What Happened Was…’ (1994) e ‘The Wife’ (1995). Nel 2001 interpretò il reverendo Gary Jackson in ‘The Pledge – La promessa’, diretto da Sean Penn e interpretato da Jack Nicholson. Ottenne nuovi consensi nel 2008 con ‘Synecdoche, New York’, esordio alla regia di Charlie Kaufman, e nel 2017 apparve in ‘Wonderstruck – La stanza delle meraviglie’, accanto a Julianne Moore.

Intensa anche la carriera televisiva, con partecipazioni a serie di culto come ‘X-Files’, ‘Law & Order: Criminal Intent’, ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ‘CSI: Crime Scene Investigation’, ‘Damages’ e ‘Hell on Wheels’. Nel 2015 prestò inoltre la voce a tutti i personaggi secondari del film d’animazione in stop-motion ‘Anomalisa’, diretto da Duke Johnson e Charlie Kaufman e presentato al Toronto International Film Festival.

Come regista esordì con ‘Willie & Phil’ (1980), premiato al Sundance con il Grand Jury Prize per il miglior film drammatico e il premio per la sceneggiatura.

Era fratello del drammaturgo John Ford Noonan, scomparso nel 2018. Dal 1992 al 1999 fu sposato con l’attrice Karen Young. Lascia due figli. (di Paolo Martini)