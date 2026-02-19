Ultime News

19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
19 Feb 2026 Crollo passerella, Baroni: "Serve intervento rapido e riflessione su progetto VenTo"
19 Feb 2026 Luperto: "Consapevoli del valore della Roma, ma ci faremo trovare pronti"
Video Pillole

Cina, l’energia rinnovabile utilizzata per riscaldare le serre di fiori

Durante la Festa di Primavera, i mercati dei fiori in Cina sono in piena “fioritura”. Nella provincia cinese orientale dello Shandong, energie sostenibili come il calore geotermico, l’energia solare e l’acqua di miniera stanno sostituendo il riscaldamento tradizionale, mantenendo calde le serre e consentendo così di contenere i costi. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca2
(Fonte video: Xinhua)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...