Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"

La Coldiretti commenta l’approvazione di ieri del decreto legge sulle bollette da parte del Consiglio dei Ministri. “Se alleggerire gli oneri per famiglie e imprese è un obiettivo assolutamente condivisibile, il testo del Dl Bollette varato dal CdM rappresenta purtroppo un’occasione persa per ridurre la dipendenza energetica dall’estero, con il rischio di pesanti contraccolpi per la produzione nazionale di biogas, legati alla drastica riduzione dei Prezzi Minimi Garantiti” si legge in una nota stampa. Coldiretti fa sapere che lavorerà nel passaggio parlamentare del decreto per ottenere risposte certe sul futuro della sostenibilità del mondo agricolo, che passa anche attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili e il pieno riconoscimento del ruolo strategico delle agroenergie.

“La sostenibilità deve essere insieme ambientale ed economica, e senza la seconda si perde inevitabilmente anche la prima – sottolinea il Direttore di Coldiretti Cremona Giovanni Roncalli –. Mettere in difficoltà le imprese che producono energia rinnovabile significa mettere a rischio posti di lavoro, investimenti e la stessa capacità del sistema agricolo di contribuire alla decarbonizzazione e all’autonomia energetica nazionale”.

Coldiretti ribadisce che i Prezzi Minimi Garantiti non sono privilegi né sussidi, ma uno strumento essenziale per assicurare la sostenibilità degli impianti di biogas agricolo, la corretta gestione degli effluenti zootecnici e il consolidamento della filiera del biometano, che contribuisce agli obiettivi di decarbonizzazione e all’autosufficienza energetica del Paese. Misure che incidono in modo marginale sugli oneri generali, a fronte di benefici ambientali, economici e sociali rilevanti per l’intera collettività.

“Coldiretti auspica che in sede di conversione in legge vengano introdotti i correttivi necessari – conclude Roncalli – per tutelare la continuità produttiva, salvaguardare l’occupazione e riconoscere alle imprese agricole il ruolo centrale nella sicurezza energetica e ambientale nazionale”.

© Riproduzione riservata