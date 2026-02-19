Fa decollare un drone per spiare l’ex compagna, arrestato un 28enne a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Ma qualcosa è andato storto e il velivolo è volato dritto contro la finestra della donna. Protagonista un 28enne napoletano, arrestato per atti persecutori dai carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio, che hanno sequestrato il drone e visionato le immagini registrate. In primo piano, registrato in HD, il 28enne, inquadrato dalla stessa telecamera mentre sistema gli ultimi dettagli prima del decollo sfortunato.

(Fonte video: Carabinieri)