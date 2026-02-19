Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Video Pillole

Fa decollare un drone per spiare l’ex compagna, arrestato un 28enne a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Ma qualcosa è andato storto e il velivolo è volato dritto contro la finestra della donna. Protagonista un 28enne napoletano, arrestato per atti persecutori dai carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio, che hanno sequestrato il drone e visionato le immagini registrate. In primo piano, registrato in HD, il 28enne, inquadrato dalla stessa telecamera mentre sistema gli ultimi dettagli prima del decollo sfortunato.

fsc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...