Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona

Capita a tutti di vivere momenti in cui il cuore accelera, il respiro si fa corto e i pensieri sembrano non fermarsi mai. L’ansia è una reazione naturale della mente e del corpo di fronte a una situazione percepita come minacciosa, incerta o difficile da controllare. Quando è contenuta e temporanea può essere utile; ma quando diventa intensa e persistente può interferire con la vita quotidiana. Per questo la Psicologia Clinica dell’ASST di Cremona, diretta da Patrizia Galli, attiva per la prima volta nella Casa di Comunità di Cremona il corso “Oltre l’Ansia”, dedicato alle persone che soffrono di questo problema e strutturato in modalità di gruppo con dieci partecipanti. Il gruppo sarà condotto da Maria Elena Lupi, (psicoterapeuta Casa di Comunità Cremona) e da Silvia Furregoni (psicologa Cure Primarie).

Il corso è aperto a tutti. Il primo incontro è fissato per mercoledì 18 marzo; per partecipare è necessario inviare una mail a pua.cdc.cremona@asst-cremona.it.

“L’ansia può manifestarsi in moltissimi modi, tutti diversi” – spiega Furregoni “In alcune persone si presenta con sintomi fisici come tachicardia, sudorazione delle mani o fiato corto; in altre attraverso pensieri ricorrenti e preoccupazioni costanti rivolte al futuro. Talvolta si esprime anche con comportamenti di evitamento: per paura di stare male, smettiamo di fare determinate cose, rimandiamo impegni o evitiamo situazioni che ci mettono in difficoltà”. Quando questi segnali diventano difficili da gestire, è il momento giusto per chiedere aiuto. “Le manifestazioni dell’ansia sono molto frequenti – afferma Lupi –. Anche quando il motivo di accesso è diverso, circa l’80% dei pazienti presi in carico presenta sintomi ansiosi”.

“L’originalità di questo gruppo è l’utilizzo di tecniche di mindfulness, che verranno insegnate ai partecipanti per aumentare la consapevolezza dei propri pensieri e dei sintomi fisici legati alla difficoltà di gestione dell’ansia» – afferma Lupi “Forniremo strumenti pratici, da utilizzare fin da subito anche a casa, per affrontare i sintomi ansiosi: strategie di respirazione e di rilassamento muscolare che aiutano a regolare il flusso dei pensieri, spesso automatico e ripetitivo, per recuperare un maggiore senso di controllo”, conclude.

Il Servizio di Psicologia Clinica dell’ASST di Cremona è attivo sia in ambito ospedaliero sia sul territorio e segue complessivamente circa 200 persone. A questa attività si affianca il servizio di consulenza psicologica per i pazienti ricoverati e per i loro familiari, che nel 2025 ha coinvolto 227 persone. “Questo nuovo corso per la gestione dell’ansia nasce con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il servizio ai cittadini, anche al di fuori dell’ospedale» – spiega Galli. «In passato abbiamo organizzato percorsi simili in ambito ospedaliero, rivolti a pazienti e familiari, con esiti molto buoni in termini di efficacia. Oggi, grazie ai nuovi ambienti della Casa di Comunità, possiamo proporre questa opportunità anche in un contesto territoriale, di prossimità più vicino alla vita quotidiana delle persone”.

Il corso è ad accesso libero. Per iscriversi è necessario inviare una mail a pua.cdc.cremona@asst-cremona.it indicando nome, cognome e un recapito telefonico. Casa di Comunità di Cremona: via Belgiardino, 6; telefono: 0372408705.

© Riproduzione riservata