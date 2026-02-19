Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Video Pillole

Gualtieri “Roma è città ben collegata e ricca di opportunità, l’ideale per Euca”

ROMA (ITALPRESS) – “Grandi opportunità di scuola e di lavoro ai familiari dello staff dell’EUCA, è molto ben collegata, in particolare questo quartiere è vicinissimo al più bell’aeroporto di Roma. È una città dove si vive e si lavora bene, offre una sede straordinaria. Roma è stata premiata Smart City dell’anno; abbiamo investito molto sul digitale, sull’innovazione, il 5G e l’intelligenza artificiale. Non è solo una città del passato ma anche del futuro”. Queste le parole del primo cittadino Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia di presentazione della candidatura di Roma Capitale ad ospitare la sede della nuova Autorità doganale dell’Unione europea (European Union Customs Authority), presso il Roma Convention Center “La Nuvola” dell”Eur.

