Gualtieri “Roma è città ben collegata e ricca di opportunità, l’ideale per Euca”

ROMA (ITALPRESS) – “Grandi opportunità di scuola e di lavoro ai familiari dello staff dell’EUCA, è molto ben collegata, in particolare questo quartiere è vicinissimo al più bell’aeroporto di Roma. È una città dove si vive e si lavora bene, offre una sede straordinaria. Roma è stata premiata Smart City dell’anno; abbiamo investito molto sul digitale, sull’innovazione, il 5G e l’intelligenza artificiale. Non è solo una città del passato ma anche del futuro”. Queste le parole del primo cittadino Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia di presentazione della candidatura di Roma Capitale ad ospitare la sede della nuova Autorità doganale dell’Unione europea (European Union Customs Authority), presso il Roma Convention Center “La Nuvola” dell”Eur.

