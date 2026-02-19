In via Decia spostate le barriere protettive: incidente o fatto intenzionale?

Barriere stradali improvvisamente spostate in via Decia a Cremona col risultato di aver ostruito l’ingresso e il passaggio pedonale della scuola Manzoni. E’ successo nella giornata di giovedì quando diversi passanti e genitori dei bambini che frequentano la scuola hanno notato questo improvviso e radicale “cambiamento” della viabilità. Potrebbe essersi trattato dell’urto di un veicolo, ma il timore è che sia stata una sorta di dispetto da parte di qualcuno.

Come noto in via Decia è in vigore un tratto di viabilità sperimentale, con il restingimento della carreggiata attraverso i “new jersey”, per fare in modo che i veicoli rallentino e per mettere in sicurezza il passaggio dei bambini in entrata e in uscita da scuola.

I new jersey così spostati hanno ostruito l’ingresso della scuola e il passaggio pedonale. Un fatto che ha immediatamente sollevato malumori e polemiche da parte di diverse famiglie che chiedono un rapido intervento affinchè la situazione sia ripristinata, a beneficio della sicurezza dei ragazzi e si faccia luce sull’episodio, se frutto della distrazione di un automobilista o se il risultato di una scelta deliberata.

Paolo Panni (Eremita del Po)

