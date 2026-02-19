Museo Mondo Milan, Locatelli “Messaggio potente renderlo accessibile a tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “Un messaggio potente che arriva non solo nel nostro Paese, ma oltrepassa i confini. Rendiamo fruibile un museo, uno spazio che è dedicato allo sport. Così anche in Italia la cultura e lo sport possono essere vissuti da tutti, perchè diventa veramente qualcosa che riguarda ogni persona. Io vedo che c’è un grande entusiasmo anche nell’intenzione di commentare le partite, di regalare alle persone sempre più momenti che non siano solo esperienze spot, ma progetti in continuità da qui e per il futuro. Questo si sposa perfettamente con quello che stiamo portando avanti con la riforma sulla disabilità e col fatto di dire che in ogni persona noi dobbiamo guardare alle potenzialità e non ai limiti. Ma soprattutto, per migliorare la qualità della vita di tutti, dobbiamo rendere accessibile e fruibili i musei, gli spazi, i trasporti e il tempo libero. Insomma, tutto quello che riguarda ogni persona”. Lo ha dichiarato la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine della presentazione del nuovo progetto di accessibilità per persone con disabilità visiva allestito nel Museo Mondo Milan.

