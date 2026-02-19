“Piumini e catene”, da Arditti e Gallicola 12 storie sui “maranza”

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio all’interno di 12 storie di cronaca per raccontare uno dei fenomeni più discussi negli ultimi anni, quello dei maranza. È “Piumini e catene. Storie di maranza” (Armando Curcio Editore), libro scritto da Roberto Arditti e Alessio Gallicola. In un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, gli autori spiegano da dove nasce questo libro.

sat/azn