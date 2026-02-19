Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Referendum, La Russa “Bene Mattarella, la campagna sia sui temi tecnici”

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono Mattarella, sono molto meno, ma è quello che vado ripetendo da tempo. Credo che la campagna sul referendum, perché credo che a questo si riferisse il presidente, debba essere condotta sui temi tecnici, sui temi relativi al contenuto della riforma, che può piacere o non piacere, ma non bisogna travisarla, non bisogna dare a questa riforma il senso e i contenuti che non ha”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia inaugurale del “Treno del Ricordo” 2026, al binario 1 della stazione Ostiense.

