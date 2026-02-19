Scuola materna S. Giovanni, carnevale tra dolci e spettacolo di magia

Nel giorno di carnevale alla scuola materna San Giovanni di Croce di Castelvetro Piacentino è comparso il mago Luca che ha allestito uno spettacolo di magia davvero coinvolgente, comico e interattivo.

Tutti i bambini (con i costui di carnevale) sono rimasti in attesa nei loro laboratori scientifico, artistico, di lettura e i più piccoli nella sezione Primavera, inconsapevoli dell’arrivo del mago che nel frattempo ha montato il palco per lo show.

Appena terminato, i bimbi con la maestra Marina Barbieri e le sezioni dell’infanzia con le maestre Barbara Ragozzino, Danila Pezzoni, Simona Bocciero e Giulia Merli sono usciti per andare in salone e hanno trovato il mago con un grande tendone blu che nascondeva il posto delle magie e due locandine di presentazione dello spettacolo.

Il mago ha iniziato con qualche piccola magia facendo apparire e scomparire fiori di carta che poi cambiavano colore ma ha coinvolto ancora di più i bimbi quando ha iniziato a far colorare un libro grigio che poi è diventato di mille colori e sfumature.

Alla fine, il clou dello spettacolo è stato un pallone giallo di quasi due metri di diametro in cui il mago è letteralmente entrato di fronte allo stupore dei bambini.

Per concludere la festa di Carnevale hanno realizzato un proprio pagliaccio del colore della propria sezione e gustato chiacchiere e frittelle

