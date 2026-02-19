Video Pillole
Sfruttava i suoi dipendenti, arrestato nel Palermitano un noto imprenditore
PALERMO (ITALPRESS) – Sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti di circa venti dipendenti: con queste accuse un noto imprenditore è stato arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura del capoluogo. Denunciato anche un suo stretto collaboratore.
