Sfruttava i suoi dipendenti, arrestato nel Palermitano un noto imprenditore

PALERMO (ITALPRESS) – Sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti di circa venti dipendenti: con queste accuse un noto imprenditore è stato arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura del capoluogo. Denunciato anche un suo stretto collaboratore.

(Fonte video: Guardia di Finanza)

