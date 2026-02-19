Ultime News

19 Feb 2026 Argento nella staffetta 3.000 metri: Arianna Fontana supera il record di Mangiarotti
19 Feb 2026 Addio a Monsignor Soldi nella "sua" Sant'Abbondio: in mattinata i funerali con il Vescovo
19 Feb 2026 Soresina, lancia sassi contro un treno e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 14enne
19 Feb 2026 “Camminando per Lorenza”, consegnato il ricavato della camminata solidale
19 Feb 2026 Carabinieri, il via al concorso per il reclutamento di allievi marescialli
Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 qatariota. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto all’esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l’australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. 

 

La sfida tra Sinner e Mensik è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.30 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati prima in carriera, con quello di Doha che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Sinner-Mensik, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

