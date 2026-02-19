Soresina, lancia sassi contro un treno e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 14enne

Si è concluso con l’arresto di un 14enne l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, chiamati per fermare un comportamento pericoloso alla stazione di Soresina. In manette è finito un ragazzo di 14 anni, accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Era il 16 febbraio quando diverse segnalazioni al 112 hanno allertato i Carabinieri sulla presenza di un gruppo di giovani intenti a lanciare sassi contro un convoglio in transito. Un gesto che va ben oltre la “bravata”: il lancio di pietre contro un treno in corsa rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Oltre agli evidenti danni materiali ai convogli, il rischio concreto è la rottura dei finestrini, con la possibilità di ferire i passeggeri o il personale di bordo colpiti dalle schegge o dai sassi stessi. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e fermato il quattordicenne nelle vicinanze. La situazione si è però fatta tesa durante le procedure di identificazione. Il minore, riconosciuto come l’autore del lancio, ha assunto un atteggiamento oltraggioso, arrivando a spintonare e minacciare i Carabinieri nel tentativo di opporsi al controllo.

La perquisizione personale ha aggravato la sua posizione: addosso gli è stato trovato un cutter di grosse dimensioni, che è stato sequestrato. Fortunatamente l’episodio si è concluso senza feriti, con il giovane accompagnato presso la caserma di Castelverde e arrestato. In seguito, è stato accompagnato presso una comunità nella provincia di Brescia, in attesa dell’udienza di convalida.

