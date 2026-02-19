Ultime News

19 Feb 2026 Argento nella staffetta 3.000 metri: Arianna Fontana supera il record di Mangiarotti
19 Feb 2026 Addio a Monsignor Soldi nella "sua" Sant'Abbondio: in mattinata i funerali con il Vescovo
19 Feb 2026 Soresina, lancia sassi contro un treno e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 14enne
19 Feb 2026 “Camminando per Lorenza”, consegnato il ricavato della camminata solidale
19 Feb 2026 Carabinieri, il via al concorso per il reclutamento di allievi marescialli
Cronaca

Soresina, lancia sassi contro un treno e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 14enne

Addosso gli è stato trovato un cutter di grosse dimensioni, che è stato sequestrato

La stazione di Soresina
Fill-1

Si è concluso con l’arresto di un 14enne l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, chiamati per fermare un comportamento pericoloso alla stazione di Soresina. In manette è finito un ragazzo di 14 anni, accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Era il 16 febbraio quando diverse segnalazioni al 112 hanno allertato i Carabinieri sulla presenza di un gruppo di giovani intenti a lanciare sassi contro un convoglio in transito. Un gesto che va ben oltre la “bravata”: il lancio di pietre contro un treno in corsa rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Oltre agli evidenti danni materiali ai convogli, il rischio concreto è la rottura dei finestrini, con la possibilità di ferire i passeggeri o il personale di bordo colpiti dalle schegge o dai sassi stessi. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e fermato il quattordicenne nelle vicinanze. La situazione si è però fatta tesa durante le procedure di identificazione. Il minore, riconosciuto come l’autore del lancio, ha assunto un atteggiamento oltraggioso, arrivando a spintonare e minacciare i Carabinieri nel tentativo di opporsi al controllo.

La perquisizione personale ha aggravato la sua posizione: addosso gli è stato trovato un cutter di grosse dimensioni, che è stato sequestrato. Fortunatamente l’episodio si è concluso senza feriti, con il giovane accompagnato presso la caserma di Castelverde e arrestato. In seguito, è stato accompagnato presso una comunità nella provincia di Brescia, in attesa dell’udienza di convalida.

Il cutter trovato al 14enne

 

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...