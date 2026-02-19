Video Pillole
Tg Economia – 19/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal Governo via libera al decreto Bollette, risparmi per 5 miliardi
– Bilancia dei pagamenti, 2025 chiude con un avanzo di 27,4 miliardi
– Bce, contro incertezze geopolitiche serve rafforzare l’economia
– Partite Iva, tempi duri per chi froda il fisco
