Ultime News

19 Feb 2026 Boschetto, la dirigente: "Dispiaciuta per le polemiche. La scuola non la fanno i muri"
19 Feb 2026 Lavori pubblici, corsa contro il tempo per cantieri Pnrr: il punto della situazione
19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
Video Pillole

Tg Economia – 19/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal Governo via libera al decreto Bollette, risparmi per 5 miliardi
– Bilancia dei pagamenti, 2025 chiude con un avanzo di 27,4 miliardi
– Bce, contro incertezze geopolitiche serve rafforzare l’economia
– Partite Iva, tempi duri per chi froda il fisco
sat/abr/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...