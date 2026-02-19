Ultime News

19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
19 Feb 2026 Crollo passerella, Baroni: "Serve intervento rapido e riflessione su progetto VenTo"
19 Feb 2026 Luperto: "Consapevoli del valore della Roma, ma ci faremo trovare pronti"
Tg Lavoro & Welfare – 19/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trasparenza salariale, le novità della direttiva europea
– 424 mila assunzioni programmate dalle imprese a febbraio
– Dal ministero delle Imprese 50 mln per formare il personale delle Pmi del Sud
