Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 19/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– ⁠Fontana nella storia: 14ª medaglia e record azzurro, superato Mangiarotti
– ⁠Seconda medaglia per lo sci di fondo, Pellegrino “Lascio in buone mani”
– ⁠Vittozzi e Ghiotto portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura
– Presidente Fis “Giochi Milano-Cortina spettacolari, Brignone regina”
– ⁠Giulia Rizzi applaude le donne d’oro di Milano-Cortina
– ⁠Alice D’Amato ammira le campionesse di Milano-Cortina e guarda al futuro
