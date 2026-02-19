Video Pillole
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 19/2/2026
MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Fontana nella storia: 14ª medaglia e record azzurro, superato Mangiarotti
– Seconda medaglia per lo sci di fondo, Pellegrino “Lascio in buone mani”
– Vittozzi e Ghiotto portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura
– Presidente Fis “Giochi Milano-Cortina spettacolari, Brignone regina”
– Giulia Rizzi applaude le donne d’oro di Milano-Cortina
– Alice D’Amato ammira le campionesse di Milano-Cortina e guarda al futuro

