Truffe agli anziani, come evitarle: a Soresina incontro con i Carabinieri

C’è chi si spaccia per tecnico del gas o della luce, chi vuole venderti merce a prezzi stracciati, chi prova a convincerti che tuo figlio è incappato in qualche brutto incidente. Chi bussa alla porta, con divisa e distintivo.

Tanti modi diversi, un solo denominatore comune: la richiesta di denaro.

Lo raccontano anche i fatti di cronaca, le truffe sono ormai all’ordine del giorno anche in provincia di Cremona e sempre più spesso – anche se non soltanto – vedono al centro le persone più deboli e gli anziani.

Per imparare a riconoscerle e quindi prevenirle, l’associazione CUPLA (il comitato dei pensionati autonomi) ha organizzato a Soresina un incontro sul tema.

Protagonista e relatore il Maggiore dei Carabinieri Gabriele Schiaffini.

“Questo appuntamento è in stretta collaborazione con i Carabinieri – spiega Fausto Casarin, coordinatore provinciale di CUPLA -. È la mission che portiamo avanti dall’anno scorso quando abbiamo riattivato l’associazione: andare su tutto il territorio, partendo da Cremona, Soresina, Crema e Casalmaggiore, per aiutare gli anziani“.

A portare il suo saluto ai partecipanti, all’inizio dell’incontro anche il sindaco di Soresina Alessandro Tirloni.

Nel frattempo sono stati distribuiti depliant con alcuni semplici vademecum che, seppur all’apparenza banali, possono essere di grande aiuto.

“Non c’è età per essere indenni da queste truffe – aggiunge Casarin -, purtroppo succedono tutti i giorni. Difficile dare un orientamento, però la cosa più sensata è, quando una persona si presenta e non sicuri di chi sia, chiamare il 112 e verificare. Questo incontro è un modo per dare una mano a tutti noi, compreso il sottoscritto, per evitare che ci raggirino“.

