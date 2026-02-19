Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Ucraina, Crosetto “Spero passi avanti concreti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto lungamente Umerov e la sua delegazione, abbiamo parlato dei passi avanti in questa difficilissima trattativa. L’ho trovato non pessimista, meno pessimista di altre volte, spero che si potranno fare dei passi concreti in avanti verso un cessate il fuoco e poi verso la pace”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026, in merito all’incontro con il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov.
