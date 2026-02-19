Ucraina, Crosetto “Spero passi avanti concreti”





ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto lungamente Umerov e la sua delegazione, abbiamo parlato dei passi avanti in questa difficilissima trattativa. L’ho trovato non pessimista, meno pessimista di altre volte, spero che si potranno fare dei passi concreti in avanti verso un cessate il fuoco e poi verso la pace”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026, in merito all’incontro con il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov.

