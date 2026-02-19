Verso gli 80 anni della Repubblica: il Giudice Di Bella nel seminario della Prefettura

Il giudice Roberto Di Bella relatore in videocollegamento al nuovo incontro della rassegna “Verso gli 80 anni della Costituzione” patrocinata dalla Prefettura di Cremona in Sala Quadri, nel pomeriggio di giovedì. Prima giudice e poi, dal 2011, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, dal 2020 dirige l’omologo ufficio giudiziario di Catania.

Per venticinque anni si è occupato dei minori della provincia reggina, spesso coinvolti in reati di ’ndrangheta. Ha dato impulso al progetto “Liberi di Scegliere” che oggi è diventato un protocollo governativo e ha permesso a cento ragazzi e alle loro famiglie di sperimentare nuovi orizzonti di vita. La sua attività ha ispirato il film omonimo prodotto da Rai Fiction e Bibi Film.

Introdotto dal Prefetto Antonio Giannelli, Di Bella si è soffermato in partciolare sugli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione, trattanto quindi temi quali l’inviolabilità della libertà personale; la responsabilità penale che è sempre personale, la presunzione di innocenza, la funzione rieducativa della pena.

Gli incontri proseguiranno fino al 1° giugno, quando al Teatro Filodrammatici si terrà una serata dedicata al ruolo delle istituzioni e alla Costituzione come pilastro dell’identità e della coesione del Paese.

