20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
A Genova crolla un muraglione su un palazzo e un garage: le immagini

GENOVA (ITALPRESS) – Un altro crollo a Genova a poche ore da quello che ha costretto a evacuare un intero palazzo con 52 residenti. Nel tardo pomeriggio un muraglione ha ceduto nella zona di Castelletto, sulle alture del centro cittadino, travolgendo l’ingresso di un ex rifugio antiaereo trasformato in garage e due caseggiati. Sul posto vigili del fuoco con team Usar e unità cinofile, protezione civile e forze dell’ordine. Evacuato un appartamento al piano terra abitato da 3 persone. Il cedimento ha provocato una fuga di gas.

(Fonte video: account X Vigili del Fuoco)

