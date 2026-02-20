Autobus elettrici e intermodalità: il modello Cremona presentato a City Vision

L’assessora alla Transizione Energetica del Comune di Cremona, Simona Pasquali, ha partecipato come relatrice al tavolo di lavoro organizzato oggi, ad Andria, “Muovere verso il futuro”. L’appuntamento fa parte del programma annuale di City Vision, un’iniziativa che organizza eventi sui territori per raccontare con le voci della Pubblica Amministrazione la trasformazione intelligente delle città. Al tavolo, tra gli speaker, erano presenti Matteo Ricci, eurodeputato, Antonio Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Giordana Bruno, sindaca di Andria, e Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce.

Il tavolo di lavoro in Puglia è servito a sindaci e assessori per ragionare su mobilità a tutto tondo. Ogni speaker ha portato un caso concreto per arricchire la discussione e presentare progetti in corso o ultimati nel proprio comune. L’obiettivo è stato lo scambio di idee e il networking tra rappresentanti della PA. Pasquali ha parlato della conversione all’elettrico che da anni sta interessando il trasporto pubblico locale a Cremona. Si è poi soffermata sui progetti che interesseranno l’area attorno alla stazione di Cremona, tra i quali la velostazione per favorire l’intermodalità bici + treno.

“Dopo una prima fase di sperimentazione sull’impiego di autobus a trazione elettrica, avviata nel 2022, è partito un ambizioso progetto di progressivo ammodernamento della flotta urbana, con l’obiettivo di sostituire i mezzi a trazione termica con autobus elettrici. Oggi Cremona vanta una flotta di bus e navette elettriche per oltre il 90% e la transizione sarà completata quest’anno grazie ai finanziamenti del PNMS (6,8 milioni di euro), del PNRR (5,6 milioni) e a cofinanziamenti di 2,9 milioni. Sono sforzi che puntano alla cura per l’ambiente, alla salute delle persone e alla qualità del servizio”.

Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision ha aggiunto: “La partecipazione del Comune di Cremona a City Vision Andria è un segnale forte: accompagnare le nostre città in un percorso di trasformazione intelligente significa investire in qualità della vita, accessibilità e capacità di ripensare lo spazio pubblico. Portare qui l’esperienza di Cremona vuol dire contribuire a un confronto nazionale concreto, in cui amministrazioni e imprese si scambiano soluzioni replicabili e costruiscono alleanze operative. È esattamente questo lo spirito del Roadshow di City Vision: mettere in circolo buone pratiche e accelerare, insieme, la trasformazione intelligente dei territori, dai borghi ai capoluoghi, dai comuni del Nord a quelli del Sud”.

