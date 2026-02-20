Industria automobilistica, non è tardi per prendere decisioni strategiche

BOLOGNA (ITALPRESS) – Nell’automotive “il marketing negli ultimi anni ha preso il sopravvento sulle ingegnerie, ha conquistato un ruolo anche con la classe politica a tutti i livelli, sia europea che nazionale, ma è l’ingegneria che sa che cosa si può o non si può fare. L’unico punto che posso fare alla politica, quindi, è quello di scegliere meglio i propri interlocutori per non prendere abbagli nelle decisioni strategiche. Per quanto riguarda la crisi, siamo ancora in tempo””. A dirlo l’ingegnere Maurizio Reggiani, ex Maserati, Bugatti e Automobili Lamborghini, ospite di Focus Esg, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl