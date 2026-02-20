Ultime News

20 Feb 2026 Capelletti: "Scuola Boschetto esempio di assenza di pragmaticità negli investimenti"
20 Feb 2026 Juvi, con Cento per ripartire. Bechi: "Imporre ritmo, fisicità e dominare a rimbalzo"
20 Feb 2026 Morte sul lavoro: sabato l'autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu
20 Feb 2026 Circolava con targhe contraffatte: i carabinieri denunciano un uomo
20 Feb 2026 Documenti falsi e qualche grammo di marijuana: manette e avviso orale per un ventenne
Video Pillole

Industria automobilistica, non è tardi per prendere decisioni strategiche

BOLOGNA (ITALPRESS) – Nell’automotive “il marketing negli ultimi anni ha preso il sopravvento sulle ingegnerie, ha conquistato un ruolo anche con la classe politica a tutti i livelli, sia europea che nazionale, ma è l’ingegneria che sa che cosa si può o non si può fare. L’unico punto che posso fare alla politica, quindi, è quello di scegliere meglio i propri interlocutori per non prendere abbagli nelle decisioni strategiche. Per quanto riguarda la crisi, siamo ancora in tempo””. A dirlo l’ingegnere Maurizio Reggiani, ex Maserati, Bugatti e Automobili Lamborghini, ospite di Focus Esg, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...