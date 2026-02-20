Labriola “Il cloud è una parte del nostro quotidiano, servono regole”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi siamo tutti interconnessi, dobbiamo farci una domanda, se le cose che utilizziamo oggi hanno i parametri di sicurezza adeguati”. Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, a margine dell’incontro “La sicurezza oggi. Istituzioni, imprese e nuovi scenari”, promosso da Libero Quotidiano. “Il mondo si sta dividendo in due: una dimensione reale, quella dei nostri paesi, con i confini geografici, delle norme, e poi c’è il mondo digitale, un’altra dimensione – ha aggiunto Labriola -. Quali norme vengono applicate nel digitale? Le informazioni che noi mettiamo nel Cloud sotto quale giurisdizione? Chi definisce le regole, la fiscalità? Questi sono temi che dobbiamo cominciare a porci ora, il cloud sta diventando una parte del nostro quotidiano, dimenticarsene significa ipotecare il nostro futuro”.

