Libri, Cusenza “Racconto l’altro Garibaldi. è una figura modernissima”





ROMA (ITALPRESS) – “Garibaldi è una figura modernissima, davvero un padre della patria che ha ancora molto da insegnarci”. A parlare è Virman Cusenza, autore del libro “L’altro Garibaldi. I “diari” di Caprera” (Mondadori), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Garibaldi in realtà – spiega Cusenza – non è stato in esilio a Caprera come erroneamente si pensa. Praticamente tutta la sua carriera militare e politica si è svolta prevalentemente da Caprera. Abitava qui perché voleva un luogo suo, un luogo dell’anima, ma anche un luogo in cui poter essere agricoltore. Sono tutte sfaccettature di un personaggio di cui ho voluto raccontare l’altra faccia della medaglia”.

