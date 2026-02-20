Mazzone “Milano-Cortina esperienza positiva, Roma ideale per Olimpiadi future”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ un’Olimpiade molto positiva su un doppio binario: quello organizzativo, logistico, e quello dei risultati con il record di medaglie. Grande merito a chi queste Olimpiadi le ha volute, mi riferisco a Giovanni Malagò, e grande merito anche a chi le sta gestendo ed a chi in questo momento gestisce gli atleti, a tutti i tecnici. Il giudizio è assolutamente positivo, che fa ben sperare per altri eventi da portare in Italia”. Così all’Italpress il presidente della Federscherma Luigi Mazzone, in visita a Casa Italia a Milano, giudica le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dicendosi favorevole ad un’eventuale nuova esperienza olimpica da ospitare nel nostro Paese nei prossimianni. “C’è ancora il rammarico per le Olimpiadi mancate di Roma, ma bisogna guardare al futuro. Secondo me l’Olimpiade in Italia si può riportare, Roma sarebbe la sede ideale, nel 2036 o nel 2040come dice il ministro Abodi in occasione degli 80 anni da Roma 1960, è veramente un progetto sul quale poter lavorare” le parole di Mazzone che indica in Federica Brignone l’atleta simbolo diquesti Giochi:”Dopo l’infortunio ha fatto qualcosa che rimarrà nella storia dello sport italiano”.

gm/azn