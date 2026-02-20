Ultime News

20 Feb 2026 Questura al lavoro contro immigrazione clandestina: 8 persone accompagnate alla frontiera
20 Feb 2026 Falzetta al corso Smea: "Lavorare con etica e passione non è un'opzione"
20 Feb 2026 Rassegna "il Pianoforte": il genio di Ivo Pogorelich interpreta Beethoven
20 Feb 2026 Autobus elettrici e intermodalità: il modello Cremona presentato a City Vision
20 Feb 2026 Forza Italia per il "sì" al referendum: le iniziative pubbliche
Optima, Realfonzo “Assicurazioni nuovo step nell’integrazione dei servizi”

MILANO (ITALPRESS) – “Optima è una realtà pioniera dal punto di vista dell’integrazione dei servizi. Abbiamo iniziato a offrire un’offerta integrata molti anni fa, per primi sul mercato italiano, iniziando dalla dalle telecomunicazioni per poi arrivare all’energia fino a offrire tutto in un’unica soluzione. Una nostra caratteristica è quella sempre di guardare al futuro, stiamo lavorando su nuovi segmenti, in particolare su quello delle assicurazioni”. Lo afferma in un’intervista all’Italpress Marco Realfonzo, amministratore delegato di Optima Italia.

