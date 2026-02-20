Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini

Dal 28 febbraio la dottoressa Veronica Medeghini termina la propria attività di pediatra di libera scelta convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Est. Ultimo giorno di lavoro: il 27 febbraio 2026. Al fine di garantire la continuità assistenziale, dal 2 al 14 marzo 2026 è stato affidato l’incarico provvisorio alla dottoressa Monica Cervi, con studio nel Comune di Sospiro in via Torti, 4/A.

Dal 16 al 18 marzo 2026 l’assistenza sarà garantita dalla dottoressa Elena Gennari, con studio a Vescovato in via Garibaldi, 99. A partire dal 19 marzo, l’incarico provvisorio è affidato alla dottoressa Maria Chiara Della Salda, con studio a Sospiro in via Torti, 4/A.

I genitori degli assistiti della dottoressa Medeghini non dovranno effettuare alcuna scelta. Per chi lo desidera, rimane comunque la possibilità di scegliere un altro pediatra tra i professionisti disponibili nell’ambito territoriale di Cremona Est.

Per effettuare la scelta del pediatra di famiglia ci si può rivolgere di persona agli sportelli di scelta/revoca

Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra di via San Sebastiano 14 a Cremona edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura: lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Oppure si può scrivere una mail a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono. Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale. Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

Si può farlo presso qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana, oppure online, collegandosi tramite Spid o Cie al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

Per informazioni

Tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

